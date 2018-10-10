Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 45'e yükseldi

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kaybının 2 bin 45'e yükseldiğini duyurdu.

Yaşamını yitirenlerin tamamının kimlik tespitinin yapıldığı bilgisini paylaşan Nugroho, bölgedeki yaralı sayısının da 10 bin 679 kişi olduğunu söyledi.

Nugroho, kayıtlara göre de enkaz altında olduğu tahmin edilen 671 kişinin kayıp olduğunu aktararak, bölgede yaşanan afet sonrası 82 bin 775 kişinin de yer değiştirdiğini dile getirdi.

67 bin 310 yapının zarar gördüğünü belirten Nugroho, bunlardan 2 bin 736'sının okul ve 20'sinin de sağlık binası olduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının yarın sonlanması bekleniyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.?

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. ?

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.