Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 31'e yükseldi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 31 Aralık 2018'de meydana gelen heyelanda 30 evin göçük altında kaldığı Sirnaresmi köyünde devam eden arama çalışmalarında ölü sayısının 31'e çıktığını, iki kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

Nugroho, heyelanda yaralanan üç kişiden ikisinin hastaneden taburcu edildiğini, durumu ağır olan diğer kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.