  • Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi
Dünya

Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 49'a yükseldi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi
Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 49'A ÇIKTI

Yetkililer, 49 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 103 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Ağır yaralı 6 öğrencinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, 97 öğrencinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

1 ÖĞRENCİ YARA ALMADAN KURTARILDI

Binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtarıldığını belirtti.

Okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Polisin de olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma yürüteceği kaydedildi.

