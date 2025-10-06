İSTANBUL 24°C / 16°C
  • Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi
Dünya

Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 54'e yükseldi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Endonezya'daki okul faciasında bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi
ABONE OL

Antara News'ün haberine göre, eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 54'E ÇIKTI

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, olayda ölü sayısının 54'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ağır yaralı 6 öğrencinin tedavi altında olduğu, 97 öğrencinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

1 ÖĞRENCİ YARA ALMADAN KURTARILDI

Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşarak okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına 400'den fazla personel katılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Okul yönetimi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

  • kaçak kat çıkma
  • doğu cava
  • kat çökmesi

