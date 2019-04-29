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Endonezya'daki sel ve toprak kaymasından hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi

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Endonezya'nın batısında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle son birkaç günde Bengkulu kentinde 29, başkent Cakarta'da da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet nedeniyle 13 kişinin kaybolduğu Bengkulu'da 12 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Cakarta'da ise 2 binden fazla kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU TOPRAK KAYMASINDAN

Arama kurtarma çalışmalarına binlerce kişinin katıldığı ancak yardım faaliyetlerinin, elektrik kesintisi, kapanan yollar ve afetten etkilenen çeşitli bölgeler arasındaki uzun mesafeler nedeniyle sekteye uğradığı kaydedildi.

Bengkulu'daki ölümlerin çoğuna bir toprak kaymasının neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ajanstan dün yapılan açıklamada, bölgedeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 184 evin ve 4 okulun yıkıldığı, çok sayıda yol ve köprünün de zarar gördüğü kaydedilmişti.

Papua eyaletinde martta meydana gelen selde 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor. 

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