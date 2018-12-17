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Endonezya Ulema Meclisi, Sincan'da Müslümanlara yönelik uygulamaları şiddetle kınadı

Endonezya Ulema Meclisi (MUI), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslümanlara uygulanan zulmü şiddetle kınadıklarını kaydetti.

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MUI Danışma Konseyi Başkanı Din Syamsuddin, yaptığı açıklamada, uluslararası basın yayın organlarında çıkan haberlerden edindikleri bilgilere göre Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslümanların işkence, dışlanma ve dinlerini yaşamalarının yasaklanması gibi zulme maruz kaldığını öğrendiklerini belirterek, bu durumu şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi gereğince bölgede çoğunluğu oluşturan Müslüman nüfusun dini öğretilerini uygulama özgürlüğüne sahip olduğunu vurgulayan Syamsuddin, yapılan baskının insan hakları ve uluslarası hukukun gerçek ihlali anlamını taşıdığının altını çizdi.

Syamsuddin, bölgedeki Müslümanların kaderlerine terk edilmemesi ve medeni haklarının sağlanması konusunda Çin yönetimine karşı katı davranılması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Syamsuddin ayrıca, Endonezya hükümetinin de Çin yönetimine karşı sıkı tavır almasını istediklerini bildirdi.

Çin'e uluslararası alanda tepkiler

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.

Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.?

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

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