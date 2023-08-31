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Dünya

Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım

Endonezya'nın Açe bölgesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yeni bir yardım kampanyası düzenlendi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım
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Açe'de toplanan yardımlar, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği aracılığıyla AFAD'ın ilgili hesabına yatırıldı.

Toplanan 728 bin dolar (yaklaşık 19,4 milyon TL) tutarındaki bağışı Cakarta Büyükelçiliği hesabına yatıran Açe Afet Yönetim Ajansı (BPBA) yetkilileri, Cakarta Büyükelçiliğini ziyaret etti.

BPBA Başkanı Dr. Ir. İlyas, Açe Valisini temsilen Açe Valiliği İrtibat Ajansı Başkanı Akkar Arafat, Açe Afet Riskini Azaltma Forumu (Forum PRB) Başkanı Muhammad Hasan ziyarette yer aldı.

BPBA Başkanı İlyas, Açe halkı ile Türk halkı arasında, özellikle birkaç ay önce yaşanan Türkiye depreminin mağdurları arasında yüksek ve güçlü bir kardeşlik duygusunun oluştuğunu aktardı.

İlyas, "Türkiye, 26 Aralık 2004'teki tsunaminin ardından Açe'nin rehabilitasyonu ve yeniden inşasına yardım etmede aktif rol oynayan ülkelerden biri. Açe tsunamisi zamanlarını gerçekten iyi hatırlıyorum. Türkiye bize çok büyük bir bağışla yardımcı oldu ve Açe tsunamisi kurbanlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bağışlarda bulundu. O dönemde yapılan okullar, camiler ve yetim yurtları bugün hala kullanılıyor ve Açe halkının hayatına olumlu katkılarda bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Talip Küçükcan, Endonezya'nın gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür ederek Açe halkının yaptığı bağışın çok anlamlı olduğunu belirtti.

  • yardım kampanyası
  • deprem yardımı
  • Açe bölgesi

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