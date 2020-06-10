Endonezya'dan uluslararası topluma İsrail'in ''ilhak planına'' karşı çıkma çağrısı

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:58

Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu İşleri Direktörü Achmad Rizal Purnama, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin 30 ülkedeki mevkidaşlarına, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini tek taraflı ilhak planını reddetme çağrısı içeren mektup gönderdiğini belirtti.

Purnama, çağrılarına aralarında Türkiye ve Tunus’un da olduğu bazı ülkelerden olumlu tepkiler aldıklarını, söz konusu ülkelerin ilhakın önlenmesi konusunda birlikte çalışma sözü verdiklerini ifade etti.

Öte yandan, Bakanlık Sözcüsü Teuku Faizasyah da bu planın yasa dışı ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler’in (BM) çeşitli kararlarına da aykırı olduğunu vurguladı.

Faizasyah ayrıca, söz konusu ilhak planının bölge istikrarı ve güvenliğini tehdit ettiğinin altını çizdi.

- İSRAİL’İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.