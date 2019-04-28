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Endozya’da sel ve toprak kayması: 12 ölü

Endonezya’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybetti

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 Endonezya’nın Sumatra Adası’nda etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu bölgede sel ve toprak kaymaları yaşandı. Meydana gelen felaket sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 12 bin kişinin de edildiği kaydedildi. Yaşananlar hakkında açıklama yapan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Felaketin etkisi artabilir, yağışların artması halinde de yeniden toprak kayması ve sel felaketi meydana gelebilir” ifadelerini kullandı. Bölgede yaralıların da olduğunu belirten Nugroho, "Yardımlar toprak kaymaları sonucu yolların kapanmış olmasından dolayı gecikiyor” dedi.

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