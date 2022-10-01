Energoatom duyurdu: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürünü gözaltına aldı

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'da yer alan Zaporijya Nükleer Santrali'nin Genel Müdürü Ihor Murashov, gözaltına alındı. Zaporijya Nükleer Santrali'nden sorumlu Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom) Başkanı Petro Kotin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00 civarında Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov, santralden Energodar'a giderken gözaltına alındı. Aracı durduruldu, kendisi zorla gözaltına alındı, gözleri bağlandı ve bilinmeyen bir yere götürüldü. Şu anda Murashov'un nerede olduğu ve akıbeti hakkında bilgi yok" ifadelerini kullandı. Kotin, "Nükleer santrali kontrol eden Rus ordusunun, aynı zamanda nükleer santralde yasadışı olarak bulunan Rosatom çalışanlarının santral yönetimine ve personeline yönelik nükleer terör eylemlerini durdurmasını, santralin genel müdürünü derhal serbest bırakmasını ve onu geri göndermesini talep ediyorum" dedi. Kotin, Murashov'un gözaltına alınmasının "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin operasyon güvenliğini tehlikeye attığını" belirtti.

RUSYA'NIN SALDIRILARININ ODAK NOKTASIYDI

Öte yandan Moskova ve Kiev, birbirlerini Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombalamakla ve nükleer felaket riskine yol açmakla suçluyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalıların görev yaptığı santralin etrafındaki alanın askerden arındırılması çağrısında bulunmuştu.

Santral ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya 7 aydır devam eden saldırılarının odak noktasıydı.