Enerji alanında kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, başkent Riyad'ı ziyaret eden Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoşi Nişimura ile "Suudi Arabistan-Japonya Enerji Bakanları Diyaloğu"nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İki bakan, Suudi Arabistan ile Japonya arasında karbon ekonomisi, karbon geri dönüşümü, temiz hidrojen ve yakıt amonyak alanlarında bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Görüşmede, Suudi Arabistan'ın Japonya için ham petrol arzı noktasında güvenilir bir ortak olduğu kaydedildi.

İki bakan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Saudi Aramco arasında stratejik depolama alanındaki işbirliğinin üç yıl daha uzatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Japon şirketlerinin Suudi Arabistan'daki enerji pazarına katılımının önemine işaret edilen görüşmede taraflar; elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliğini sürdürme arzularını dile getirdi.