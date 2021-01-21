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Dünya

Enerji havzasında gerilim sona erdi! Müthiş gelişme: İki dost ülke anlaştı

Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nde yer alan ve 'Dostluk' diye isimlendirilen petrol yatağının ortak işletilmesi konusunda anlaştı. Türkmenistan'da 'Serdar', Azerbaycan'da ise 'Kepez' ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:46
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan'da mevkidaşı Raşit Meredov ile bir araya gelerek "Dostluk" yatağında keşiflerin, işletmenin ve kullanımın iki ülke tarafından ortak yapılması konusundaki anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da video konferans yöntemiyle imza törenine katıldı.

Türkmenistan'da "Serdar", Azerbaycan'da ise "Kepez" ismiyle bilinen yatağın hangi ülkeye ait olduğu ve nasıl işletileceği konusu yıllardır iki ülke arasında diplomatik sorunlara neden oluyordu.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol rezervine sahip olduğu öngörülüyor.

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