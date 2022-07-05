İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8978
  • EURO
    17,5832
  • ALTIN
    981.137
  • BIST100
    2411.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Enerjide fikir ayrılıkları yarın sona erecek! ''İklim dostu'' kararı bekleniyor
Dünya

Enerjide fikir ayrılıkları yarın sona erecek! ''İklim dostu'' kararı bekleniyor

Avrupa Birliği'nin (AB) doğalgaz ve nükleer enerji santrallerine yapılacak yatırımları iklim dostu olarak sınıflandırma planına dair nihai oylama yarın yapılacak.

Reuters5 Temmuz 2022 Salı 10:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa Parlamentosu üyeleri, hükümetlerin ve yatırımcıların fikir ayrılığına düşmesine neden olan düzenlemeleri yarın karara bağlamaya çalışacak.

AB, iki enerji kaynağını AB'nin "taksonomi" olarak adlandırılan hangi yatırımların sürdürülebilir olduğunu belirleyen düzenlemeleri arasına ekleyip eklememe konusunda uzun zamandır karara varmaya çalışıyordu.

Yeşil projelere özel sermaye akışını sağlamak için tasarlanan düzenlemeler sürdürülebilir yatırım alanına bir Avrupa standardı getirmeyi ve piyasaya sözde çevre dostu ürünler sürerek yalnızca göz boyamayı hedefleyen projelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ancak hangi yatırımların yeşil olarak sınıflandırılacağına dair görüşmeler iklim değişikliyle mücadele ve Rus gazının yerine alternatif bulma çalışmaları kapsamında Avrupa'nın hangi enerji kaynaklarına yatırım yapması gerektiğine dair siyasi bir çıkmaza neden oldu.

AB doğalgaz ve nükleer enerjiye dair tasarıyı bugün değerlendirecek ve yarın oylayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.