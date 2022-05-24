Fransa Maliye Bakanı Le Maire: Enflasyonun sorumlusu fosil yakıtlar

Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin görüşüldüğüne işaret eden Le Maire, "Şimdi çok zor bir döneme giriyoruz. Bunun hepimiz farkındayız." ifadesini kullandı.

Le Maire, enflasyonun geri döndüğünü ve bununla birlikte arz sıkıntıları da yaşandığını anımsatarak, "Enflasyonla mücadele AB üyesi 27 ülke için bir numaralı önceliktir. Bu konu hakkında uzun süre fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Enflasyona karşı hem kısa hem de uzun vadeli mücadele edilmesi gerektiği konusunda bakanların aynı fikirde olduğuna dikkati çeken Le Maire, doğal gaz, elektrik, benzin ve gıdadaki fiyat artışlarından en fazla zarar gören vatandaşlar ve yoksul hanelerin hızla desteklenmesinin önemini vurguladı.

Le Maire, söz konusu desteklerin enflasyon düştüğünde ise kaldırılması gerekeceğini anlattı.

Yenilenebilir ve karbon bazlı olmayan enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Le Maire, "Bugünkü enflasyonun yüzde 60'ı fosil enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Le Maire, fosil enerji kaynaklarından kurtulmanın enflasyona karşı mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarının 2024'e kadar uygulanmamasını içeren teklifini de değerlendirdiklerini anlatan Le Maire, "Bu karar bize desteğe ihtiyaç duyabilecek tüm yurttaşlarımıza geçici ve hedefe yönelik yardım sağlamak için gerekli alanı sağlıyor." dedi.

-UKRAYNA'YA MALİ DESTEK



Le Maire, Ukrayna'ya sağlanacak ekonomik desteğin de görüşüldüğüne işaret ederek, "Üye ülkeler Ukrayna'ya ve hükümetine daha fazla destek verilmesi gerektiği konusunda anlaştılar." dedi.

AB Komisyonu tarafından Ukrayna için önerilen 9 milyar avroluk mali paketi dikkatle incelediklerini vurgulayan Le Maire, Ukrayna'ya söz konusu mali desteğin süratle sağlanması konusunda oybirliği sağlandığını anlattı.

Le Maire, bakanların uluslararası vergilendirme konusunu da ele aldıklarını belirterek, asgari kurumlar vergisi konusunda nihai bir anlaşmaya varmak için çaba sarf etmeye devam edeceklerini söyledi.

Geçen yılın ekim ayında 137 ülke uluslararası vergilendirme konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu ülkeler çok uluslu şirketlerinin kazançlarını en az yüzde 15 oranında vergilendirmeyi kabul etmişti.

Hali hazırda, Polonya söz konusu vergi anlaşmasının AB tarafından onaylanmasına engel oluyor.

