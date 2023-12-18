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Dünya

Enkaza dönen Gazze'de konut projesini devreye soktular! İsrail'den skandal reklam

Gazze Şeridi'nde iki ayı aşkın süredir katliamlarını sürdüren İsrail, ilhak planını devreye soktu. İsrailli emlak şirketi Harei Zahav, enkaza dönen Gazze'de konut projesi hazırladı. “Savaşın, kurtarın, yerleşin” yazılı reklamlar yayımlandı.

Akşam Gazetesi18 Aralık 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Enkaza dönen Gazze'de konut projesini devreye soktular! İsrail'den skandal reklam
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamların ve yıkımın altındaki gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masumu öldüren Tel Aviv yönetimi, saldırıların arkasındaki sinsi planını harekete geçirdi. İsrailli şirketler, işgalin başarılı olması halinde Gazze'de Yahudiler için yerleşim yerleri planları hazırlıyor.

KONUT PROJELERİ ÇİZİLDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; İşgal altındaki Batı Şeria'da inşa ettiği yerleşimlerle tanınan İsrailli emlak şirketi Harei Zahav, Gazze Şeridi için hazırlanmış konut inşası reklamları yapmaya başladı. Emlak şirketinin konut projelerini çizmeye başladığı ve sosyal medyadan reklam verdiği ortaya çıktı. İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi. Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından "Gazze İsrail toprağıdır! Savaşın, kurtarın, Yerleşin" yazılı reklamlar yayımlandı.

SAHİLDE EV VAADİ

Hazırlanan reklamlarda, Gazze'de Yahudi yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası paylaşıldı. Emlak şirketi Harei Zahav, Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık" ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin topraklarını, evlerini ve arazilerini daha önce gasp ederek Batı Şeria, Doğu Kudüs, Nablus, Golan Tepeleri gibi işgal edilen bölgelerde yerleşim yerleri kuran şirketlerin, Gazze'deki halkı "işgalci" olarak nitelemesi dikkati çekti. Söz konusu İsrailli şirket, işgalin başarılı olması halinde yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze Şeridi boyunca yaklaşık konumlarını gösteriyor.

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