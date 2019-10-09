Enkazdan 4 hafta sonra sağ kurtarıldı 

Köpeğe ‘mucize’ adı verildi. Köpeği kurtaran Dog Ranch Rescue ekibinden Lauree Simmons aradan geçen uzun süreye rağmen köpeğin hayatta kalmasını ‘inanılmaz’ olarak nitelendirdi. Simmons ayrıca, köpeğin sahibini bulmaya çalışacaklarını, bulamazlarsa köpeğe en iyi şekilde sahip çıkılacağını söyledi. Enkazdan toplam 138 köpek kurtarıldı.