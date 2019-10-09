Enkazdan 4 hafta sonra sağ kurtarıldı
Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar’da enkaz altında mahsur kalan bir köpek yaklaşık 4 hafta sonra kurtarıldı.
Köpeğe ‘mucize’ adı verildi. Köpeği kurtaran Dog Ranch Rescue ekibinden Lauree Simmons aradan geçen uzun süreye rağmen köpeğin hayatta kalmasını ‘inanılmaz’ olarak nitelendirdi. Simmons ayrıca, köpeğin sahibini bulmaya çalışacaklarını, bulamazlarsa köpeğe en iyi şekilde sahip çıkılacağını söyledi. Enkazdan toplam 138 köpek kurtarıldı.
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