Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

"TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ BAĞLAR KOPARILMAK İSTENİYOR"

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Bayraktaroğlu ile yaptığı görüşmede, "Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs Türkü'nü tarih sahnesinden silmek için her türlü entrikaya başvurduğunu, bazı müttefikleriyle uyguladığı kısıtlama ve ambargolarla Kıbrıs Türkü'nü ekonomik olarak çökertip Rum devletine yama etmek istediğini" dile getirdi.

Türk askerinin "karşı tarafın Kıbrıs'ı bir Helen adasına dönüştürmesine" engel olduğunu vurgulayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yer almadığı Avrupa Birliği içinde varılacak federasyon temelinde çözüm ile Kıbrıs Türkleri ile Türkiye arasındaki bağların koparılmak istendiğinin" altını çizdi.

Tatar, "dünyanın Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu kabul ettiğini" belirterek 15 Kasım'da KKTC'nin 40'ıncı yılının kutlanacağını anımsattı.

Pile-Yiğitler yol çalışması ve Lefkoşa'daki temizlik çalışmaları sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerinin ortaya koyduğu davranışlar hakkında Tatar, "Sınırlarımızı korumak istiyoruz. Sınırlarımızı delmek istiyorlar. Sınır ihlalleri ile bizi sınamaya çalışıyor. Sınırımızı korumak milli bir meseledir." dedi.

Tatar, KKTC ve Türkiye'nin güvenliği için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak Türk Silahlı Kuvvetlerine şükranlarını iletti.

Orgeneral Bayraktaroğlu da Kıbrıs'ta 1974'ten sonra barış ve huzur olduğunu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının adanın güvenliğini sağladığını vurguladı.

Türk bayrağının Kıbrıs'ta dalgalanmaya devam edeceğini belirten Bayraktaroğlu, "Rumlar silahlanıyor, yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır." dedi.

"BİRBİRİNDEN AYRILMAZ ET VE TIRNAK GİBİDİR"

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktaroğlu'nu KKTC Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul eden Başbakan Ünal Üstel "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihten gelen güçlü bağlarıyla birbirinden ayrılmaz et ve tırnak gibidir. Biz iki devlet ve bir milletin çocuklarıyız. Bugün bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa Mehmetçiğimizin sayesindedir." diye konuştu.

Üstel, Pile-Yiğitler yolu projesinde, BM'nin ortaya koyduğu tutum karşısında Türkiye'nin ve Türk askerinin yanlarında olduğunu ve bu sayede Pile'de yaşayan KKTC halkının refah içinde hayatını sürdürebildiğini ifade etti.

Bayraktaroğlu da "KKTC'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasının zamanı geldiğine" işaret ederek iki ülkenin her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunun ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs vatandaşlarının ülkede güvenli şekilde hayatlarını devam ettirmesi için yanlarında olacağının altını çizdi.