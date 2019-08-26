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Enzonezya'nın başkenti Cakarta, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacak

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cava Adası'ndaki başkent Cakarta'nın, Borneo Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletine taşınacağını açıkladı.

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Widodo, başkentin taşınacağı yeni yere ilişkin Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, İçişleri Bakanı Tjahjo Kumolo, Kalkınma Bakanı Bambang Brodjonegoro, Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar, Cakarta Valisi Anies Baswedan ve diğer yetkililer ile Başkanlık Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.
 
Widodo, hükümet yetkilileri ve meclisin ortak kararıyla başkent Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Kuzey Penajam Paser ve kısmen Kutai Kertangera bölgesindeki alana taşıma kararı aldıklarını duyurdu.
 
Başkentin taşınacağı bölgenin deprem ve heyelan gibi doğal afetler konusunda daha az risk taşıdığını belirten Widodo, taşınmayla yeni başkentin Kalimantan’ın kalkınmasına katkı sağlayacağını ve bunun eşit ekonomik gelişim konusunda da önemli olduğunu kaydetti.
 
Ülkenin ilk devlet başkanı Ahmed Sukarno’nun ilk kez ortaya attığı başkenti Kalimantan bölgesine taşıma fikrini 2017’de yeniden gündeme getiren Widodo, başkentin dengesiz kalkınma ve altyapı gibi sorunlarına çözüm aradıklarını duyurmuştu.
 
Yetkililer yeni başkent için Tanah Bumbu, Palangkaraya ve Penajam isimlerinin düşünüldüğünü açıklamıştı.
 
- BAŞLICA TAŞINMA NEDENLERİ VE SÜREÇ
 
Başkentte son yıllarda nüfusun giderek artması, altyapının geliştirilememesi, hava kirliliği, trafik ve temiz su sorununun yanı sıra kentin hızla su seviyesinin altına inmeye devam etmesi taşınmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
 
Yeni başkent için yaklaşık 33 milyar dolar harcanması öngörülürken, inşa çalışmalarının 2021’de ve ilk taşınma işleminin de 2024 yılında başlaması planlanıyor.
 
260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi Endonezya'da hükümet, altyapı sorunu olmayan ve sadece merkez hükümet için hizmet sağlayan yeni bir başkent kurmak istiyor.

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