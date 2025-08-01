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Dünya

Epstein skandalında FBI parmağı: Trump'ın ismini sildi iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, FBI çalışanlarından oluşan bir ekibin, Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ve fuhuş ağına dair belgelerde geçen Donald Trump'a ait ifadeleri, “özel vatandaş” olduğu gerekçesiyle dosyalardan çıkardığı iddia edildi.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Epstein skandalında FBI parmağı: Trump'ın ismini sildi iddiası
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Bloomberg TV'nin haberine göre, FBI ekibinin, "özel bir vatandaş olduğunu" ve "bu tür korumalara hak kazandığını" düşündükleri için Trump'ın ismini Epstein dosyasından sildikleri belirtildi.

Belgelerde, bine yakın yetkilinin yaklaşık 100 bin belgeyi incelediği, Trump'ın dışında bazı "önemli" isimlerin de sansürlendiği ifade edildi.

Haber Kuruluşu, FBI Başkanı Kash Patel'in, özel ajanlara, dosyaları inceleyerek hangi bilgilerin yayımlanabilecekleri konusunda talimat gönderdiği bilgisine de yer verdi.

Haberde, yetkililerin, dosyalarda Trump da dahil, geçmişte Epstein ile iletişimi olan birçok kişi hakkında "doğrulanmamış söylentiler" bulunduğu, ayrıca, mağdurların kişisel bilgilerini içerdiği için ek dosyalar yayımlamayı planlamadıkları bilgilerine de yer verildi.

ABD Senatosu Yargı Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, pazartesi günü, "yeni raporlara" dayanarak, ABD Adalet Bakanlığında "Epstein dosyalarında Trump'tan bahseden tüm ifadelerin yer aldığı bir dosya" olduğunu söylemişti.

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