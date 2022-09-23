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Dünya

Erasmus'ta tepki çeken başörtüsü sansürü

AB öğrenci değişim programı Erasmus, afişindeki 'başörtülü öğrenci fotoğrafını' aşırı sağın tepkisi üzerine sildi.

AA23 Eylül 2022 Cuma 07:40 - Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus, afişinde yer alan başörtülü öğrenci fotoğrafını, Fransa aşırı sağının tepkileri üzerine kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı.

Erasmus, Twitter hesabından 2022 Avrupa Yenilikçi Eğitim Ödülleri (EITA) kazananlarının duyurulmasına ilişkin afiş paylaştı.

Avrupa Komisyonu logolu afişte, başörtülü gülümseyen bir öğrencinin yer alması Fransız aşırı sağ siyasetçilerin tepisini çekince Erasmus fotoğrafı silerek, yerine başka bir afişi yayınladı.

Erasmus'un geri adımı, sosyal medyada "aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği" şeklinde yorumlandı.

Kullanıcılar tepki göstererek, silinen afişi yeniden paylaştı.

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Erasmus'un sildiği başörtülü afişin görselini paylaşarak, bunun Avrupa değerlerine aykırı olduğunu savundu.

İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı yazar ve siyasetçi Eric Zemmour da AB'nin İslami propaganda yaptığını iddia etti.

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