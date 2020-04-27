Erbil, tam bütçe şartıyla tüm petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazır

AA 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:59 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:01

Reşid, IKBY Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak merkezi hükümetininin, IKBY'nin 250 bin varilik petrol gelirini Bağdat'a teslim etmediği gerekçesiyle bütçesi ve memur maaşlarını yeniden kesmesine ilişkin bir açıklama yaptı.



Irak merkezi hükümeti yetkilileriyle 25 Kasım 2019'da yapılan petrol ve bütçe anlaşması için bir dizi temasta bulunduklarını hatırlatan Reşid, "Irak tarafına, Kürdistan Bölgesi'nin tüm bütçesi ve (petrol) şirketlerinin payının tam olarak ödenmesi halinde sadece üzerinde anlaşmaya varılan günlük 250 bin varilin değil, tüm petrolün gelirini kendilerine teslim edeceğimizi bildirdik." ifadelerini kullandı.





- BAĞDAT'IN ERBİL'İN BÜTÇESİNİ KESMESİ Bağdat yönetimi, IKBY'nin, Mayıs 2014'te Irak merkezi hükümetinden bağımsız bir şekilde petrol ihraç etme kararına tepki olarak Erbil'in anayasal hakkı olan yüzde 17'lik bütçe ile memur maaşlarını göndermemeye başlamıştı.



Dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile başlayan kriz, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması, Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesi, IKBY'deki havalimanlarına yurt dışı yasağının uygulanmasıyla tam bir kördüğüm haline gelmişti.



Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, Mart 2018'de yeniden düzenli şekilde IKBY'deki memurların maaşlarını ödemeye başlamıştı.

