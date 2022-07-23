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Dünya

Erbil Valisi, IKBY dışından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini söyledi

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) tanımayan bir 'parti' tarafından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini belirtti.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 07:28 - Güncelleme:
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Erbil Valisi Hoşnav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 kişilik bir grubun IKBY dışında bir "partinin" kışkırtmasıyla kentte izinsiz gösteri yapmak istediğini kaydetti.

Gösterinin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini aktaran Hoşnav, isim vermeden terör örgütü PKK'yı ima ederek, "Halkı gösteri yapmaya kışkırtan taraf, Kürdistan Bölgesi dışında bir partidir ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni tanımamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, izinsiz gösteri düzenlediği belirtilen 5 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerden 3'ünün daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu eylemin Türkiye karşıtı bir gösteri olduğu yorumlarına yer verildi.

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