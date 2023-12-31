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Dünya

Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyonun üssünü hedef alan İHA düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

AA31 Aralık 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyonun üssünü hedef alan İHA düşürüldü
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IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

- Peşmerge üssüne İHA saldırısı

IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, Erbil'in Pirmam bölgesinde Peşmerge üssüne dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Hevramani, maddi hasara sebep olan saldırının "yasa dışı" gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Açıklamada, "Irak hükümetini ve maaş verdiği bu grupları, bu korkakça saldırının sorumlusu olarak görüyoruz. Bu yasa dışı grup Irak hükümeti tarafından destekleniyor ve onlara maaş veriliyor. Bu gruplar Irak hükümetinin gözü önünde hareket ediyor. Silah, füze ve İHA'ları taşıyıp askeri ve resmi kurumlara terör saldırısı düzenliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Enbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.

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