Erbil'de işsizlik protestolarında kan aktı! 2 ölü

Erbil'e bağlı Guveyir ilçesinde bir grup, Lanaz Petrol Rafinerisi önünde işsizlik ve hizmet yetersizliğini protesto etmek için bir araya geldi. Gösteriler sırasında güvenlik güçleri henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalığın üzerine ateş açtı.

Silahlı müdahale nedeniyle bir protestocu ve bir petrol tankeri sürücüsü hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ardından olaylar kısa sürede çatışmaya dönüştü. Yerel kaynaklar, IKBY'nin önde gelen aşiretlerinden Herki aşireti mensupları ile güvenlik güçleri arasında rafinerinin yakınındaki Erbil-Guveyir yolu üzerindeki Lajan köyü çevresinde silahlı çatışma çıktığını ve olaylarda 10'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Çatışmanın ardından bölgede gerilim hala devam ediyor.