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Dünya

Erbil'de terör örgütü PKK ateş açtı: 1 ağır yaralı

Irak'ın Erbil vilayetine bağlı sınır bölgesinde terör örgütü PKK'nın açtığı ateş sonucu bir çoban ağır yaralandı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 14:52 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:52
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Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin resmi internet sitesine konuşan Erbil'in Soran İlçesi Kaymakamı Kurmanç İzzet, PKK'nın, sınır güvenliğini sağlamak ve köylüleri korumak için Sidekan beldesi yakınlarında kontrol noktası kurmak isteyen Irak sınır muhafızlarına ateş açtığını ifade etti.

İzzet, sınır muhafızlarının kontrol noktası kurmasına engel olmak isteyen PKK'nın açtığı ateş sonucu Menaf Abdullah adlı çobanın ağır yaralandığını söyledi.

Kaymakam İzzet, sınır bölgelerinde kurulan kontrol noktalarının muhafızlar ve Peşmerge güçlerince korunduğunu kaydetti.

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