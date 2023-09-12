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Dünya

Erbil'deki saldırının arkasından terör örgütü PKK çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde 1 Eylül'de gerçekleştirilen bombalı saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

IHA12 Eylül 2023 Salı 18:30 - Güncelleme:
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Erbil kent merkezinde bir yaya üstgeçidinde 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilen saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı aktarıldı.

Saldırının el yapımı 1 kilogram "PETN" patlayıcıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi Tekiye nahiyesinden Ziyat Celil Halef isimli bir şahıs olduğu kaydedildi.

Saldırganın teslim edilmesi için Süleymaniye'deki yetkili makamlara başvurulduğu kaydedildi.

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