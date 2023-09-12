Erbil'deki saldırının arkasından terör örgütü PKK çıktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Erbil kent merkezinde bir yaya üstgeçidinde 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilen saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı aktarıldı.

Saldırının el yapımı 1 kilogram "PETN" patlayıcıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesi Tekiye nahiyesinden Ziyat Celil Halef isimli bir şahıs olduğu kaydedildi.

Saldırganın teslim edilmesi için Süleymaniye'deki yetkili makamlara başvurulduğu kaydedildi.