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Erbil'e 5 bin güvenlik kamerası yerleştirilecek

Irak'ın Erbil vilayetinde huzur ve güvenliğin korunması için 5 bin güvenlik kamerası yerleştirilecek.

  • AA
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Erbil Polis Müdürü Abdulhalik Talat, düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni kabinenin göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilecek projeler kapsamında Erbil geneline 5 bin adet güvenlik kamerası kurulacağını belirtti.  
 
Güvenlik kameraları yerleştirilmesi kararının terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından önce 2014'te alındığını hatırlatan Talat, "DEAŞ ile savaşa girilmesi ve beraberinde gelen ekonomik kriz, bu projenin hayata geçirilmesinde aksamalara yol açtı." dedi. 
 
Erbil'de güvenliğin en üst düzeye çıkarılması ve suçluların en kısa sürede yakalanabilmesi için kameralara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Talat, kentte işlenen suçların ortaya çıkarılması ve faillerin yakalanmasında mevcut kameraların çok önemli bir teknik destek sağladığını hatırlattı.  
 
İlk etapta kameraların kent merkezi ve halka açık alanlara yerleştirileceğini kaydeden Talat, kameraların emniyet güçlerince anında izlenebilmesi için de bir merkez kurulacağını sözlerine ekledi. 

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