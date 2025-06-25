Erdoğan-Trump buluşması dünyanın gündeminde: Türkiye ve ABD arasında yeni sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ikinci başkanlık döneminde ilk kez bir araya geldi.

İki lider, NATO Zirvesi için bulundukları Hollanda'nın Lahey kentindeki görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra küresel konuları ele aldı.

KRİTİK ZİRVE DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın zirvesi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Yunanistan merkezli Sigma Live, "iki liderin, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifak'ın caydırıcılığının güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çektiklerinden" bahsetti.

"ABD VE TÜRKİYE ARASINDA YENİ SAYFA"

Financial Post, "Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Trump ile görüştü: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa" başlığı atarken, "Görüşmenin amacı, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde yeni bir sayfa açmaktı" dedi.

Gulf News, "Erdoğan'ın İran ve İsrail arasındaki ateşkis konusunda Trump'a memnuniyetini ifade etti ve kalıcı ateşkes temenni ettiğini" bildirirken, "Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için de 'yakın diyalog' çağrısında bulundu" ifadelerine yer verdi.

Arab News, "Erdoğan ayrıca, ABD ile savunma sanayii alanında daha fazla iş birliği çağrısında bulunarak bunun iki ülke arasındaki ticaret hacmini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi. Savunma sanayiinde iş birliğinin ilerletilmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracaktır' vurgusu yaptı." notu düştü.

Hindistan merkezli India Today, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve Ukrayna'daki savaş ile Gazze'deki insani kriz konusunda ABD ile daha güçlü iş birliği çağrısında bulundu" dedi.

İKİ LİDER NATO'DA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ

Orta Doğu üzerine analizler yapan Al-Monitor gazetesi ise görüşmeyi ilk sayfadan verdi.

Gazete, "Trump ve Erdoğan, NATO'da ilk kez bir araya geldi, ilişkiler ısınıyor: Bilmeniz gerekenler" notunu düştü.

The Hindu ise görüşmenin detayı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "yakın diyalog" çağrısında bulunduğunu" yazdı.