Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, saat 18.30 itibarıyla seçim sonuçları için uygulanan yasağı kaldırdı.

ERDOĞAN ÖNDE

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 96'sı açılan sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan 49,34, Kemal Kılıçdaroğlu 45,00, Sinan Oğan ise 5.23 oy aldı.

BİDEN'DAN TÜRKİYE SEÇİMLERİNE İLK YORUM



Bisiklet turu esnasında Türkiye seçimleri hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden, "Umarım kim kazanırsa kazanır." dedi.

TRT ABD Muhabiri Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Biden, "Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başkan adayı olduğu sırada New York Times'a röportaj veren Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.