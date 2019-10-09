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''Erdoğan’ın kararlılığı Başkan’ı caydırdı''

ABD’nin Ankara’nın Suriye’ye operasyon düzenlemesi ve bunun için askerlerini çekme kararıyla sonuçlanan ABD Başkanı Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdpğan telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

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Amerikan NBC News televizyonunun haberine göre, pazar günkü telefon görüşmesi, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Trump-Erdoğan zirvesinin gerçekleşmemesi üzerine yapıldı. Kanala konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Erdoğan’ın Türkiye’nin Suriye’ye girmesi konusunda son derece sert ve kararlı davrandığını söyledi. Trump’ın Beyaz Saray’ı ziyaret etmesi için yaptığı davetin bile Erdoğan’ı caydırmaya yetmediğini aktaran yetkililer, ABD Başkanı’nın Erdoğan’a, güvenli bölge için alanı temizleyecek orta boyutta bir sınır ötesi harekatın kabul edilebilir olduğunu belirttiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Trump’ın Başkan Erdoğan’a Türkiye’nin büyük bir askeri operasyon düzenlemesi halinde ABD’nin Suriye’den tamamen çekileceği bilgisi verdiğini dile getirdi.

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