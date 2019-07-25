Erdoğan’ın stratejisi Trump’ı ikna etti

Amerikalı senatörlerin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istediği ABD Başkanı Donald Trump’ın isteksiz tavırlarının nedeni belli oldu. Trump’ın yaptırımlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrası vazgeçtiği iddia edildi.

NATO’DAN ÇIKARIZ

ABD merkezli NBC kanalının haberine göre, Başkan Erdoğan, Japonya’daki toplantıda Trump’ı ikna etmeyi başardı. Zirvedeki görüşmeye dair bilgi veren kaynaklar, Başkan Erdoğan’ın ABD’li mevkidaşını hem övdüğünü hem de tehdit ettiğini söyledi. “Toplantıda Erdoğan’ın selefi Barack Obama’yı hatırlatarak Trump’a ‘daha iyi bir işadamı’ olduğunu iletti” ifadelerine yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı ‘deneyimli uzlaşmacı’ olarak nitelendirildi. Övgüler sonrası Trump’ın tavırlarının daha da sıcak bir hale geldiği vurgulanan haberde, Başkan Erdoğan’ın ABD’nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda ‘Türkiye’nin NATO’dan çıkmayı değerlendireceği’ ve ‘İncirlik Üssü’nün Pentagon’un kullanımına kapatılacağı’ mesajlarını ilettiği kaydedildi. Başkan Erdoğan’ın ikna stratejisinin olumlu sonuç verdiğini dile getiren NBC, örnek olarak ise Washington’da Salı akşamı yapılan senatörler toplantısını gösterdi.

ESNEKLİK TALEBİ

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli ‘gizli’ toplantının detaylarını aktaran NBC, Donald Trump’ın yaptırımlar konusunda ‘esneklik’ talep ettiğini belirtti. Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yaptırım konusunda bastırmasına karşılık Trump’ın daha ‘yumuşak’ bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Erdoğan ile görüşmesi olduğu iddia edildi.