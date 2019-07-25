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Erdoğan’ın stratejisi Trump’ı ikna etti

Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım uygulaması istenen ABD Başkanı Donald Trump’ın fikrinin G-20 Liderler Zirvesi’nde değiştiği ortaya çıktı. Amerikan basını Başkan Erdoğan’ın ikna stratejisinin Trump üzerinde etkili olduğunu yazdı.

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Amerikalı senatörlerin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istediği ABD Başkanı Donald Trump’ın isteksiz tavırlarının nedeni belli oldu. Trump’ın yaptırımlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile G20 Liderler Zirvesi’nde gerçekleştirdiği ikili görüşme sonrası vazgeçtiği iddia edildi. 

NATO’DAN ÇIKARIZ 

ABD merkezli NBC kanalının haberine göre, Başkan Erdoğan, Japonya’daki toplantıda Trump’ı ikna etmeyi başardı. Zirvedeki görüşmeye dair bilgi veren kaynaklar, Başkan Erdoğan’ın ABD’li mevkidaşını hem övdüğünü hem de tehdit ettiğini söyledi. “Toplantıda Erdoğan’ın selefi Barack Obama’yı hatırlatarak Trump’a ‘daha iyi bir işadamı’ olduğunu iletti” ifadelerine yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı ‘deneyimli uzlaşmacı’ olarak nitelendirildi. Övgüler sonrası Trump’ın tavırlarının daha da sıcak bir hale geldiği vurgulanan haberde, Başkan Erdoğan’ın ABD’nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda ‘Türkiye’nin NATO’dan çıkmayı değerlendireceği’ ve ‘İncirlik Üssü’nün Pentagon’un kullanımına kapatılacağı’ mesajlarını ilettiği kaydedildi. Başkan Erdoğan’ın ikna stratejisinin olumlu sonuç verdiğini dile getiren NBC, örnek olarak ise Washington’da Salı akşamı yapılan senatörler toplantısını gösterdi. 

ESNEKLİK TALEBİ 

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli ‘gizli’ toplantının detaylarını aktaran NBC, Donald Trump’ın yaptırımlar konusunda ‘esneklik’ talep ettiğini belirtti. Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yaptırım konusunda bastırmasına karşılık Trump’ın daha ‘yumuşak’ bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Erdoğan ile görüşmesi olduğu iddia edildi. 

Suudilere silah ambargosunu yine veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen savaşına katıldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah satışını yasaklamayı öngören üç yasa tasarısını veto etti. Amerikan Kongresi’nin iki kanadının da kabul ettiği yasa tasarıları, Amerikan savunma şirketi Raytheon aracılığıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 8,1 milyar dolar değerinde silah satışını yasaklamayı içeriyordu. Trump, yasa tasarılarını “ABD’nin küresel rekabet gücünü zayıflatacağı ve müttefikleri ile önemli ilişkilerine zarar vereceği” gerekçesiyle veto ettiğini duyurdu. Kongre üyeleri, bu silahların Yemen’deki savaşı körüklemek amacıyla kullanılmasından endişe ediyor. Yasa tasarılarını destekleyenler Arabistan’ın hem Yemen savaşındaki rolünü hem de Kaşıkçı cinayetindeki rolünü kınadıklarını açıklamıştı.

İşte Başkan Erdoğan ve Hakan Atilla arasında geçen telefon görüşmesi

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