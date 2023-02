Eric Adams'tan Türk camisine ziyaret: Türkiye her zaman diğer ülkelere yardım için oradaydı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için yardım toplanan Türk camisini ziyaret ederek, başka ülkelere her zaman yardım eden Türkiye'nin "yanında olmak istediklerini" söyledi.

Adams, cuma namazı sonrası, Brooklyn'deki Eyüp Sultan Diyanet Camii'nde Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımları incelerken, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve caminin dernek başkanı İbrahim Şen'den bilgi aldı.

Cami önünde basın açıklaması yapan Adams, 6 defa ziyaret ettiği Türkiye'de bir çok ili gezdiğini ve Gaziantep'te Suriyeli mültecilere yapılan yardımları gördüğünü belirterek, "Siz her zaman diğer ülkelere yardım için oradaydınız. Biz de bugün sizin için burada olmak istedik. Sizinle dua ediyoruz, yanınızdayız." dedi.

Türk-Amerikan toplumunun "New York şehri için çok şey ifade ettiğini" ve Brooklyn'deki Türk toplumu ile geçmişe dayanan dostluğunu dile getiren Belediye Başkanı Adams, dünyanın her tarafından gelip Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan 100 bin civarındaki ekipler için de hep beraber dua etme çağrısında bulundu.

"Bu 500 yılı aşkın süredir yaşanan en kötü depremlerden biri." diyerek can kaybının katlanarak artmaya devam ettiğini belirten Eric Adams, cami önündeki kalabalığa, "Ve şu anda Türkiye'nin çektiği acıyı hepimiz hissediyoruz. Sizler benim arkadaşlarım, kardeşlerimsiniz. Arkamızdaki camide birlikte dua ettik, zor günleri birlikte atlattık. Kalplerimiz kırık ama kollarımız güçlü." diye seslendi.

- "FELAKETİN İLK ANINDAN BU YANA DESTEK MESAJLARI ALIYORUZ"

Belediye Başkanı Eric Adams'a New York'ta, depremzedeler için toplanan yardımlar hakkında bilgi veren Başkonsolos Reyhan Özgür, "Felaketin ilk anından bu yana destek mesajları alıyoruz." diyerek, bu desteği kendilerini her zaman hissettiren New York Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Özgür şunları söyledi:

"Bugüne kadar ağırlıklı olarak Türk-Amerikan toplumunun ve Amerikalı dostlarımızın yardımıyla 50 tondan fazla insani yardım malzemesini kargo uçaklarıyla Türkiye'ye ulaştırdık. Ayrıca önümüzdeki hafta New Jersey limanlarından gemi ile 200 tonun üzerinde insani yardım göndermeyi planlıyoruz. Belediye yönetimine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Eyüp Sultan Camii derneğinin başkanı İbrahim Şen de "Kampanyayı başlattığımızda yardım alacağımızı biliyorduk ama ister inanın ister inanmayın, bu kadar çılgınca bir yardım gelmesine şaşırdım." diye konuştu.

Öte yandan, bağışların gelmeye devam ettiği camide kılınan cuma namazı sonrası, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.