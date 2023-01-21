Eritre birlikleri bölgeden çekildi

Etiyopya ordusunun, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı verdiği savaşa destek için Tigray'a giren Eritre ordusu birliklerinin, yıllar sonra bölgeyi terk etmeye başladığı bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının bölge sakinlerinden aldığı bilgiye göre, Eritre güçleri, Shire ve Aksum gibi şehirlerden konvoylar halinde ayrılmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Eritre güçlerinin otobüs ve kamyonlarla bölgeden çekildiği görülüyor.

Etiyopya ve Eritre hükümetleri konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Ulusal ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, Kasım 2022'de varılan anlaşmayla son bulmuştu.

Anlaşma sonrası Eritre güçlerinin bölgede kalmayı sürdürmesi, yerel sakinlerin tepkisine yol açmıştı.

İki yıl süren savaşta önemli rol oynayan Eritre güçleri, çok sayıda insan hakları örgütünce, cinayet ve tecavüz gibi suçlara karışmakla itham edilmişti.

TPLF'nin ağır silahlarını Etiyopya ordusuna teslim etmesi sonrası, Amhara milis güçleri de bölgeden çekilmişti.