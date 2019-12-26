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Dünya

Eritre Devlet Başkanı Afewerki Etiyopya’yı ziyaret etti

Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki, barış anlaşmasının ardından durağan bir çizgi izleyen ikili ilişkileri güçlendirmek için Etiyopya’da temaslarda bulundu.

AA26.12.2019  12:18 - Güncelleme: 26.12.2019  12:19

Etiyopya Haber Ajansının haberine göre, Başbakan Abiy Ahmed, barış girişiminden ötürü layık görüldüğü 2019 Nobel Barış Ödülü’nü aldıktan sonra ilk kez Eritreli liderle bir araya geldi.

Başkent Addis Ababa’da görüşen liderler, iki ülke arasında normalleşen ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Ahmed ve Afewerki ayrıca ülkenin farklı yerlerinde tamamlanan kalkınma projelerini inceledi.

Geçen yıl, iki ülke arasındaki 20 yıllık savaş durumuna son verilmesi sonrası, diplomatik ilişkiler yeniden başlatılmış, ulaşım ve iletişim hizmetleri yeniden hizmete girmişti.

Sınır kapıları ise açıldıktan bir müddet sonra "güvenlik" gerekçesiyle yeniden kapanmıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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