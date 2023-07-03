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Dünya

Erivan-İstanbul uçuşları başladı

Armenian Airlines, Erivan-İstanbul uçuşlarına başladı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Erivan-İstanbul uçuşları başladı
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Ermenistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Armenian Airlines, İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Armenian Airlines'ın dün gerçekleştirilen uçuşunda 112 yolcu İstanbul'a geldi, dönüş uçuşunda ise 42 yolcu Erivan'a gitti.

Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez Ermenistan'ın başkenti Erivan ile İstanbul arasında karşılıklı olarak düzenlenecek uçuşlar, A321 tipi uçakla ve JL400 ve 401 uçuş kodlarıyla gerçekleştirilecek.

Armenian Airlines ile İstanbul Havalimanı'na uçan hava yolu şirketi sayısı 92'ye yükseldi.

  • Armenian Airlines
  • Erivan-İstanbul uçuşları
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