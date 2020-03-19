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Dünya

İngiliz basınından flaş iddia: Koronavirüsü 3 hafta gizlediler

İngiliz basını Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün bulaşıcı bir patojen olduğunun Aralık ayında kanıtlandığı ancak bu kanıtların Çin tarafından yok edildiğini öne sürdü. İddiaya göre, Wuhan laboratuvarlarındaki testlerin durdurulması için Çinli bilim insanlarına talimat verildi.

19 Mart 2020 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:09
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline dönüşen koronavirüsle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, Wuhan'da akciğer hastalıklarına yol açtığı belirlenen koronavirüsün aslında erken dönemde tespit edildiğini ancak bunun Çin tarafından gizlendiğini öne sürdü.

BULAŞICI PATOJEN OLDUĞU KASTEN GİZLENDİ

The Times'ın iddiasına göre, Çinli bilim insanları tarafından virüsün tarafından bulaşıcı bir patojen olduğu tespit edildi ve laboratuvar kanıtları kasten yok edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da önceki benzer bir iddiayı gündeme getirmiş ve Çin'i bilgi paylaşmamakla suçlamıştı.

Trump, "Çin, bizim ordumuzun salgını onlara getirdiği şeklinde bir bilgi veriyor, bu yanlış. Tartışmak yerine, dedim ki geldiği yere göre adlandırmalıyım. Bu virüs, Çin’den geldi. Bu yüzden bence bu çok doğru bir terim" yorumunda bulunmuştu.

ÇİN SALGINI KASTEN SAKLADI!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da covid-19 salgınına ilişkin, "Wuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu." açıklamasında bulunmuştu.

(Yeni Şafak)


O iddialara birinci ağızdan videolu yalanlama!

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