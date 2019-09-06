Erken öten horoz davayı kazandı
Fransa'da sabahın erken saatlerinde yüksek sesle öttüğü için komşuları tarafından mahkemeye verilen Maurice adlı horoz davayı kazandı.
- STAR
Saint-Pierre-d’Oleron adlı bir kasabada yaşayan ve sahibi tarafından Maurice ismi verilen horoz, gürültülü bir şekilde öttüğü gerekçesiyle hakkında açılan davadan zaferle çıktı. Mahkeme nüfusun 7 bini geçmesine rağmen bölgenin ‘kırsal’ olarak adlandırılacağına karar verdi ve Maurice’in ötmeye devam etmesine hükmetti.
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