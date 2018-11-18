Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu: Erken seçime gitmek gereksiz ve yanlış

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Başbakan Netanyahu'nun gündeminde erken seçim tartışmaları vardı.

Netanyahu'nun liderliğini yaptığı koalisyonda, Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasının ardından yaşanan çatlaklar nedeniyle ülkede erken seçim gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Netanyahu ise koalisyon üyelerini bir arada tutarak, sağcı hükümetin seçimlerin normal süresi olan Kasım 2019'a kadar ayakta kalması için çabalıyor.

Kabinedeki açıklamasında erken seçime karşı olduğunu yineleyen Netanyahu, "Güvenliğimiz için hassas bir dönemde seçime gitmek gereksiz ve yanlış. Hepimiz 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz. 'Oslo ve İntifada' felaketlerini yaşadık. Aynı hataların tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Başbakan Netanyahu'nun bu akşam koalisyon ortaklarından Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri ve Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile görüşmesi bekleniyor.

Bu görüşmenin ardından erken seçime gidilip gidilmeyeceğinin büyük ölçüde netleşeceği yorumları yapılıyor.

- Savunma Bakanı Liberman'ın istifası

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, çarşamba günü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Bennett, cuma günü koalisyonun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş, İsrail basınına konuşan Yahudi Evi Partisinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması sebebiyle iki liderin erken seçim kararı aldığını ileri sürmüştü.

Başbakanın partisi Likud ise erken seçim kararı alındığı yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile koalisyon hükümetinin sandalye sayısı güven oyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

İsrail'de normal koşullarda milletvekili seçimlerinin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor.