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Dünya

Erkin Tuniyaz'ın İngiltere ziyareti tepkilerin ardından iptal edildi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz'ın gelecek hafta İngiltere'nin başkenti Londra'ya yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiği bildirildi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 07:54 - Güncelleme:
Erkin Tuniyaz'ın İngiltere ziyareti tepkilerin ardından iptal edildi
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BBC'nin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tuniyaz'ın Londra'ya planladığı geziyi ve buradaki temaslarını iptal ettiğinin anlaşıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "İngiltere hükümeti, her fırsatta Çin'in Sincan'daki kabul edilemez insan hakları ihlallerine karşı tavır almayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

İngiltere hükümeti, Tuniyaz'ın resmi olarak davet edilmediğini, hükümet yetkilileriyle temasta bulunmayacağını bildirmişti.

Tuniyaz'ın gelecek hafta Avrupa başkentleri Brüksel ve Paris'e yapmayı planladığı ziyaretlerdeki programların da ertelendiği veya iptal edildiği duyurulmuştu.

Sincan Valisi'nin planlanan ziyareti, İngiltere'de milletvekillerinin ve insan hakları savunucularının tepkisine sebep olmuştu.

İngiliz Kraliyet Savcısı Rodney Dixon, Tuniyaz'ın Londra'ya varışında tutuklanması için Metropol Polis Teşkilatının Terörle Mücadele Birimi'ne başvurmuştu.

Çin, son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor.

ABD, "insan hakları ihlallerinde rolü olduğu" gerekçesiyle Tuniyaz'ı 2021 yılında yaptırım listesine almıştı. Uygur kökenli yetkili hakkında Avrupa'da yaptırım kararı bulunmuyor.

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