İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermeni diplomata Azerbaycan casusluğu suçlaması
Dünya

Ermeni diplomata Azerbaycan casusluğu suçlaması

Ermenistanlı bir diplomatın, Azerbaycan için 'casusluk' yaptığı için gözaltına alındığı iddia edildi.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 13:41 - Güncelleme:
Ermeni diplomata Azerbaycan casusluğu suçlaması
ABONE OL

Azerbaycan için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Ermenistan basınında yer alan habere göre, Aleksanyan yaklaşık 2 ay önce ülkesinin başkenti Erivan'a dönüşü sırasında gözaltına alındı. Aleksanyan'ın üzerindeki belgelerin incelenmesinin ardından diplomatın Azerbaycan lehine casusluk yaptığından şüphe edildi.

Ermenistanlı yetkililerin, Bakanlıkta yaptığı incelemelerin ardından olayın "büyük bir skandala" dönüşebileceği nedeniyle gözaltı kararının kamuoyuna açıklanmamasına karar verdiği iddia edildi.

Olayın gizli tutulması amacıyla Aleksanyan hakkındaki bilgiler ve resmi atama duyuruları silindi.

Bu arada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.