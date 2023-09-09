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Dünya

Ermeni güçleri Karabağ'daki yasa dışı faaliyetlerini artırdı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 23:12 - Güncelleme:
Ermeni güçleri Karabağ'daki yasa dışı faaliyetlerini artırdı
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AA muhabirinin, Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlediği bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı.

Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

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