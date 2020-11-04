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Dünya

Ermeni parti lideri Batı'dan medet umuyor: Kayıplarımız dayanılmaz

Avrupa Ermenistan Partisi lideri Tigran Khzmalyan yerel medyaya verdiği röportajda Azerbaycan'a karşı verilen ağır kayıplardan bahsetti. Ermenistan'ın çıkmazda bulunduğunu ifade eden Khzmalyan, en iyi seçeneğin 'Batı' olduğunu sözlerine ekledi.

star.com.tr04 Kasım 2020 Çarşamba 19:30 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:34
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Azerbaycan merkezli AzVision'da yer alan bir haberde, Avrupa Ermenistan Partisi başkanı Tigran Khzmalyan'ın Jamanak gazetesinde yayınlanan bir röportajına yer verildi.

Parti başkanı ayrıca bir röportajda Ermenistan'ın şu anda trajik bir jeopolitik durumda olduğunu ve Azerbaycan ile yaşanan savaşta kayıplarının dayanılmaz derecede önemli olduğunu ifade etti.

- SAVAŞ, BÜYÜK SİYASİ HATALARIN SONUCU

Gönüllü olarak savaştığını belirten Khzmalyan Ermenistan'ın dış politikasını eleştirdi. Hzmalyan, "Bence savaş, büyük siyasi hataların sonucudur. Dış politika seyrinin değişmeyeceği açıklandı, dolayısıyla şu an bulunduğumuz yerdeyiz ”dedi.

Khzmalyan, Rusya ve İran'ın yanı sıra ABD'den de anlaşmazlığı çözme önerileri olduğunu belirterek, en iyi seçeneğin Batı olduğunu da sözlerine ekledi.

Khzmalyan "Bizim için uygun olan seçenekler nelerdir? Rusya ve İran'ın kendine hizmet önerileri? ABD'nin teklifini acilen kabul etmeliyiz. Çünkü Ermenistan'ın trajik jeopolitik statüsünü değiştirmeye izin veriyor." şeklinde konuştu.

star.com.tr

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