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Dünya

Ermeni silahlı gruplardan Azerbaycan askerlerine ateş

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı grupların 23 defa Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:29
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplar tarafından Goranboy, Terter, Ağdam ve Hocalı illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerinin 24 saat içinde 23 defa ateş altına alındığı belirtili.

Olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ve ya yaralananın olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu kaydedildi.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı
  • Ermeni silahlı grup
  • Azerbaycan

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