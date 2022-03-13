İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2022 Pazar / 10 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni silahlı grupları Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

IHA13 Mart 2022 Pazar 09:40 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 09:41
ABONE OL

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan'daki bölgelerde yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni silahlı gruplar tarafından dün yerel saatle 18.15'den bugün yerel saatle 02.20'ye kadar Hocavend ve Terter illeri yönünde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilerin aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplara karşı gerekli önlemlerin alındığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu ve Azerbaycan ordusunun kayıp vermediği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.