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Ermeni tasarısına ''evet'' oyu veren Demokrat vekilden ''Türkiye'' itirafı!

ABD'li Demokrat Vekil Steve Cohen, 29 Ekim günü Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren karar tasarısında 'evet' oyu kullanmasını 'Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi görünüyordu' sözleriyle açıkladı.

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Temsilciler Meclisinde Tennesse eyaletini temsil eden ve Türkiye-ABD ilişkileri grubunda yer alan Cohen, 29 Ekim günü oylanan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren karar tasarısına ilişkin yaptığı açıklama ile tasarının nasıl siyasi nedenlerle kabul edildiğini itiraf etti. 
 
Tasarıya yönelik yapılan oylamada "evet" oyu kullanan Cohen, bugün yaptığı açıklamada tavrıyla ilgili, "Ermeni tasarısına hep karşı çıktım ama bu hafta tasarı lehine oy kullandım. Çünkü, Türkiye ABD'ye saygı duymuyor gibi duruyordu." ifadelerini kullandı. 
 
Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın kararını etkilediğini belirten Cohen, "Kongre'nin modunun değiştiğini söyleyebilirim. Ermeni tasarısı için geçen yıldan önce asla 218 oy sayısı yakalanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

- TEMSİLCİLER MECLİSİNİN KARARLARI

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.
 
Bakanlığın açıklamasında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

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