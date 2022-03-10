Ermeniler, Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere 28 kez ateş açtı

IHA 10 Mart 2022 Perşembe 09:03 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 09:03

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, gece saatlerinden bu yana Ağdam ilinin Çuhurmehle, Gurdlar, Hıdırlı, Garadağlı ve Gasımlı yerleşkeleri civarında bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerinin aralıklarla ateş altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.