Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sonrası imzaladığı mutabakatları ihlal ediyor

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imza attığı üçlü mutabakatlara göre, Karabağ'da Ermenistan'a ait silahlı birliklerin bulunmaması gerekirken Ermenistan, Karabağ'a askeri sevkiyatını sürdürerek mutabakatlara aykırı davranış sergiliyor.

Rus güçlerinin geçici konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan'dan insan gücü, mühimmat, mayın ve askeri teçhizat nakliyesinin artması, Azerbaycan'da tepkilere neden oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermenilerce yapılan ihlalleri kanıtlarıyla gün gün açıklayarak tepkisini ortaya koydu ve uyarılarda bulundu.

Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yol, Azerbaycanlı çevrecilerin protestoları nedeniyle sadece sivil geçişlere açık olduğu için Ermeni güçler, askeri sevkiyatları dağ yollarından yapmaya, dağlık alanlarda yeni yollar inşa etmeye çalışıyor.

İhlaller, martta artarken taraflar arasında çatışmalar ve can kayıpları yaşandı.

5 Mart'ta Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerleri harekete geçti.

Yasa dışı askeri nakliye yapan aracı kontrol amacıyla durdurmak isteyen Azerbaycan askerlerine araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Azerbaycan ordusundan 2 asker şehit oldu. Ermeni tarafı ise çatışmada 3 polis memurunun öldüğünü duyurdu.

7 Mart'ta Hankendi-Halfeli-Turşsu yoluyla Ermeni silahlı kuvvetlerine ve yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait askeri araçlar, Rus güçlerinin refakatinde sevkiyat gerçekleştirdi.

Aynı güzergahla 11 Mart'ta da Rus güçlerinin refakatinde Ermeni güçlerince sevkiyat yapıldı. Sevkiyat, Azerbaycan ordusuna ait insansız hava araçlarınca kayda alındı.

Bakanlık, 21 Mart'ta da Ermeni güçlerinin Hankendi-Halfeli-Turşsu yoluyla askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini duyurarak, bu duruma ilişkin yaşanacak gerginliklerin sorumluluğunun Erivan yönetimde olduğunu açıkladı.

Hankendi-Halfeli-Turşsu yolunun kuzeyinde Hankendi-Kosalar-Mirzeler-Turşsu istikametinde 24 Mart'ta Ermeni güçlerinin yeni yol yaptığı tespit edildi ve Azerbaycan bu hususta da uyarıda bulundu. Uyarıda bölgedeki Rus birliklerinin de yükümlülüklerini yerine getirmedikleri kaydedildi.

Uyarılar dikkate alınmayınca Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlerin bazı toprak yolları kullanarak insan gücü ve silah taşımasının engellenmesi amacıyla Azerbaycan, bazı önlemler aldı. Azerbaycan askerleri, yasa dışı sevkiyatların yapıldığı toprak yollarda kontrol noktaları kurdu.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamalarda, Ermenistan'dan Karabağ'da yasa dışı faaliyetlere son vermesi talep edilerek, Rus güçlerinden de yükümlülüklerini yerine getirmeleri istendi.

Azerbaycan, kendisine ait topraklarda yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için Laçın yolunun son noktasında, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında kontrol noktası kurulmasını istiyor.