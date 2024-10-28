Ermenistan 2025'te savunma harcamalarını 2024'e göre yüzde 20 artıracak

Bakan Hovhannisyan, Ermenistan Ulusal Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde 2025 yılı devlet bütçe taslağına dair açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl için savunma alanı harcamalarında 2024'e göre yüzde 20 artış öngörüldüğünü kaydeden Hovhannisyan, "Burada devlet yatırım harcamalarının yüzde 55,8'inin savunma sektörüne yönlendirileceğini not etmek gerekiyor. Savunma sektörü harcamaları giderleri 664,7 milyar dramı (yaklaşık 1 milyar 723 milyon dolar) bulacak ve bu rakam, 2024 yılı devlet bütçesinde öngörülen savunmaya yönelik harcamalardan yüzde 20 fazla olacak. Sonuç olarak, savunma harcamaları gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 6'sını oluşturacak ve bu da 2024 yılına göre yüzde 0,7 artışa tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

- ERMENİSTAN SON YILLARDA SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRDI

Ermenistan, 2024 bütçesinde, savunma harcamalarını 2020'ye oranla yüzde 81 oranında artırmıştı.

Erivan yönetimi, 2024 bütçesinde savunma alanına 557 milyar dram (yaklaşık 1 milyar 444 milyon dolar) tahsis etmişti.

Ermenistan 2020'de 308 milyar dram (yaklaşık 798 milyon dolar), 2021'de 312 milyar dram (yaklaşık 809 milyon dolar), 2022'de 347 milyar dram (yaklaşık 899 milyon dolar) ve 2023'te ise 527 milyar dram (yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolar) savunma harcaması yapmıştı.