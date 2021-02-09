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Dünya

Ermenistan ateşkes sonrası kirli yüzünü bir kez daha gösterdi: 14 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Karabağ'da kısa sürede Ermenistan'ı işgal ettiği topraklardan çıkaran Azerbaycan bölgeyi döşenen mayınlardan arındırmaya devam ediyor. Karabağ'da savaşın bittiği günden bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 14 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi.

AA09 Şubat 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 11:01
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Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamaya göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 5'i asker 9'u sivil 14 Azerbaycanlı, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı dönemde 52 asker ile 8 sivil, mayın patlaması nedeniyle yaralandı.

Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere, mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

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