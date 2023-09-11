Ermenistan ateşle oynuyor! Karabağ'da tehlikeli adım

Ermenistan, Azerbaycan toprağı Karabağ'da tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor. Ermenistan güçleri, son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak gerilimi tırmandırdı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazıyor.

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerine başladı.

Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunca engellendi.

Son olarak Ermeni militanlar Rus barış koruma birliklerinin geçici olarak konuşlandığı Fuzuli bölgesi yönündeki mevzilerinin önünde yeni hendekler kazmaya çalıştı.

Öte yandan Karabağ bölgesinde ayrılıkçı güçlerin sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmasının ardından artan tansiyon devam ediyor. Ankara'nın ardından AB, Pakistan ve Türk Devletleri Teşkilatı sözde seçimi kınadı.