İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8779
  • EURO
    28,8453
  • ALTIN
    1664.99
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan ateşle oynuyor! Karabağ'da tehlikeli adım
Dünya

Ermenistan ateşle oynuyor! Karabağ'da tehlikeli adım

Ermenistan, Azerbaycan toprağı Karabağ'da tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor. Son olarak Ermeni militanların hendek kazmaya başladığı öğrenildi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 08:07 - Güncelleme:
Ermenistan ateşle oynuyor! Karabağ'da tehlikeli adım
ABONE OL

Ermenistan, Azerbaycan toprağı Karabağ'da tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor. Ermenistan güçleri, son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak gerilimi tırmandırdı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazıyor.

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerine başladı.

Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunca engellendi.

Son olarak Ermeni militanlar Rus barış koruma birliklerinin geçici olarak konuşlandığı Fuzuli bölgesi yönündeki mevzilerinin önünde yeni hendekler kazmaya çalıştı.

Öte yandan Karabağ bölgesinde ayrılıkçı güçlerin sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmasının ardından artan tansiyon devam ediyor. Ankara'nın ardından AB, Pakistan ve Türk Devletleri Teşkilatı sözde seçimi kınadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.